إصابة 12 عاملا إثر حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 12 عاملا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الغربى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق أسيوط الغربى، على الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة 12 شخصا، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

وكشفت المعاينة للحادث، أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة مما أدي لانقلاب السيارة، وتوقفت حركة السيارات، وتمت عملية رفع حطام الحادث بالكامل.