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إحالة تاجر للمحاكمة.. النيابة اتهمته بالغش التجاري فى عين شمس

الأحد، 29 مايو 2022 12:00 ص
إحالة تاجر للمحاكمة.. النيابة اتهمته بالغش التجاري فى عين شمس محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة عين شمس، إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لمحاكمته، بعد القبض عليه وبحوزته 3 أطنان من زيت الطعام مجهولة المصدر.
 
وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المدير المسئول عن محل لبيع السلع الغذائية - بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، لحيازته كميات كبيرة من (زيت الطعام بلغت 3 طن،جميعها بدون مستندات "مجهولة المصدر" بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح غير مشروعة  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية لاسيما جرائم الغش التجارى ومراقبة أسواق التصنيع والتداول.
 

عين شمس

أخبار الحوادث

الغش التجاري


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