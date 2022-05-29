أمن الجيزة يواصل حملاته لضبط تجار المواد المخدرة ومتعاطي الكيف

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لضبط تجار المواد المخدرة، والمتورطين في حيازتها بقصد التعاطي، واستهدفت حملة أمنية عدة أوكار وبؤر لتجارة المواد المخدرة وترويجها، أسفرت عن ضبط 21 متهما بحوزتهم كميات من الاستروكس، والحشيش، والأقراص المخدرة.

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين، مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشدوا عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.