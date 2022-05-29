ألبانيا تترأس مجلس الأمن الدولى يونيو المقبل

كتبت: هند المغربي

تتسلم دولة ألبانيا رئاسة مجلس الأمن خلفا عن الولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس الأمن عن شهر مايو الجارى وخلال رئاستها، عقدت الولايات المتحدة الأمريكية حدثين مهمّين أحدهما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي، والآخر بالتكنولوجيا الرقمية، فيما استمرت على طاولة مجلس الأمن طوال هذا الشهر، عدد من القضايا على رأسها أوكرانيا وسوريا.

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-جرينفيلد، قالت إن الحدث الأول المهم في 19 مايو حول الأمن الغذائي وأوضحت "رأيت المجاعة عن قرب بأمّ عيني، حيث تتسبب الحرب بشكل كبير بالمجاعة وسوء التغذية الحاد، أحيانا بشكل متعمّد، وهذا حقا غير مقبول" مشيرة " إلى أن ذلك أكثر إلحاحا ، بسبب عملية روسيا العسكرية على أوكرانيا، على حدّ تعبيرها.

وأضافت جرينفيلد أنه تزامن هذا الحدث مع "أسبوع العمل" الذي تطلقه الولايات المتحدة لمناقشة قضية انعدام الأمن الغذائي حول العالم.

وقالت جرينفيلد "في 18 مايو، ترأس وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، "دعوة وزارية للعمل" في مجال الأمن الغذائي العالمي في نيويورك، وعقد الاجتماع في الأمم المتحدة بمشاركة العديد من وزراء الخارجية من مختلف المناطق لمراجعة الاحتياجات الإنسانية العاجلة واتخاذ الخطوات لبناء المرونة في المستقبل.

وأكدت جرينفيلد " حالة الجوع اليائسة في أفريقيا والشرق الأوسط، تزداد خطورة مضيفة أن أوكرانيا كانت سلة الغذاء بالنسبة للعالم. "ولكن منذ أن تسببت روسيا بأكبر أزمة لجوء في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وسدّت المنافذ الهامة ودمّرت البنية التحتية المدنية وصوامع الحبوب، فإن حالة الجوع اليائسة في أفريقيا والشرق الأوسط، تزداد خطورة."

فيما قدم أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة إحاطة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا.