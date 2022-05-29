اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 03:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 29-5-2022

الأحد، 29 مايو 2022 03:18 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 29-5-2022 الذهب والعملات
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الأحد 29-5-2022، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، وسعر 1 يورو بـ4.03 ريال سعودى، و1جنيه مصرى بـ0.20 ريال سعودى، وسجل 1 دولار أسترالى 2.69 ريال سعودى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.
 
سجل 1 يورو نحو 4.03 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه استرليني نحو 4.74 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار كندي نحو 2.95 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.69 ريال سعودي.
 
سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه مصري نحو 0.20 ريال سعودي.
 
سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار بحريني نحو 9.96 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار كويتي نحو 12.27 ريال سعودي.
 
 
أما عن أسعار الذهب فى السعودية، فسجل "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 223.74 ريال سعودى.
 

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

سجل 223.74 ريال

سعر الذهب عيار 22

سجل 205.10 ريال

سعر الذهب عيار 21

سجل 195.78 ريال

سعر الذهب عيار 18

سجل 167.81 ريال

سعر الذهب عيار 14

سجل  130.52 ريال

سعر أوقية الذهب

سجل 6,958 ريال

 


الريال السعودي

الذهب

الذهب في السعودية

سعر الريال

اسعار الريال


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة