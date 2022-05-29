أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 29-5-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 29-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متدنية، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.514 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متدنية، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.514 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 158.3 مليون ورقة مالية بقيمة 297.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.4 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.36%، والعرب على 5.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 983.4 ألف جنيه، 3.8 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.7 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.12%، ليغلق عند مستوى 10086 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1721 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 12362 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 4072 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2599 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1178 نقطة.

وصعدت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 92 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 2.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.27%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.97%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 18.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.12%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.225 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.69%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.12%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 560.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.57%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.069 دولار بنسبة تراجع بلغت 8%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 11.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.90%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 7.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.84%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 7.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.5%.