أبو الغيط يُدين اقتحام الأقصى.. ويؤكد: انتهاك جديد للوضع القائم

بيشوى رمزى

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن إدانته الشديدة لقيام عدد من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام الأقصى اليوم الأحد، في حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال، مؤكداً أن هذا التحرك يشكل انتهاكاً جديداً للوضع القائم كما يمثل استفزازاً كبيراً للمشاعر العربية والإسلامية، ويمكن ان يترتب عليه إشعال الأوضاع في مدينة القدس ومناطق أخرى.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن اقتحام ساحة الأقصى، في إطار ما يُعرف بـ "مسيرة الأعلام" هو عملٌ غير مسئول يستهدف بالدرجة الأولي تحقيق مكاسب داخلية على الساحة الإسرائيلية، ويُحقق أهداف اليمين المتطرف الساعية إلى إلغاء كل وجود فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة والتضييق علي رواد الحرم القدسي لأهداف صارت معلومة للجميع.

ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط مناشدته للقوي المؤثرة عالميا والمجتمع الدولي عموماً الضغط علي اسرائيل لوقف هذه الاستفزازات التي تؤجج المشاعر الدينية، وتُزيد من منسوب الاحتقان وتغذي دائرة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن شأنها دفع الجميع الي أتون مواجهات دينية لن يحمد عقباها.