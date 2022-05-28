اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 06:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

8 خطوات لتحويل معاشك من البطاقة الزرقاء لكارت ميزة .. تعرف عليها

السبت، 28 مايو 2022 06:00 ص
8 خطوات لتحويل معاشك من البطاقة الزرقاء لكارت ميزة .. تعرف عليها صرف المعاشات -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات المطلوبة لتحويل كارت المعاش من البطاقة الزرقاء إلى كارت ميزة، فيما أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك فى عدد من الخطوات تتمثل في الآتى:

 

1 - توجه صاحب المعاش لمكتب التأمينات أو البنك الزراعى.

2 – التوجه يكون لأقرب فرع تأمينات وليس بالضرورة المكتب الذى يتم الصرف منه.  

3 - تصوير بطاقة الرقم القومى، أو بطاقة الموكل القائم الفعلى بالصرف إذا كان يصرف بدلا عنه.

4 - وضع رقم تليفون صاحب المعاش على صورة البطاقة.  

5 - يقوم صاحب المعاش أو المندوب عنه بملئ استمارة بيانات.  

6 - يتم تغيير بطاقة الصرف القديمة إلى كارت ميزة مجانا.

7 – يمكن إرسال مندوب عن صاحب المعاش غير القادر على الحضور بالرقم القومى له وللمندوب ورقم تليفون صاحب المعاش.

8 -  توصيل الكارت حتى المنزل لأصحاب المعاشات غير القادرين على الحضور.


صرف المعاشات

التامينات الاجتماعيه

كارت ميزه

البطاقات الزرقاء


الموضوعات المتعلقة

260 ألف مواطن مطلوب تحويل بطاقات معاشاتهم إلى كارت ميزة قبل نهاية مايو

الخميس، 26 مايو 2022 03:04 م

هل يتوقف المعاش حال عدم تحويل البطاقة الزرقاء إلى كارت ميزة ؟ اعرف التفاصيل

الخميس، 26 مايو 2022 02:59 م

البنك الزراعى: سهلنا إجراءات تغيير 250 ألف بطاقة معاشات زرقاء لكروت ميزة

الخميس، 26 مايو 2022 01:59 م

"القومية للتأمين الاجتماعى": لا يوجد زيادة معاشات فى يوليو والزيادة كانت بأبريل.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 01:47 م

"التأمين الاجتماعى": سددنا 180 مليار جنيه معاشات هذا العام ونستهدف 190 مليارا.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 01:45 م

التأمينات توضح الإجراءات المطلوبة لتحويل بطاقات المعاشات الزرقاء لكروت ميزة

الخميس، 26 مايو 2022 01:19 م

التأمينات الاجتماعية: تحويل 5.5 مليون بطاقة معاشات زرقاء لكروت ميزة.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 01:07 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة