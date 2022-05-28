اليوم السابع
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السبت، 28 مايو 2022 08:00 م
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4 يونيو.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الشهر العقارى

السبت، 28 مايو 2022 08:00 م
4 يونيو.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الشهر العقارى المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

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حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يونيو المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 40 دستورية جديدة المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشان الشهر العقارى.
وتنص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشان الشهر العقارى: استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم الإنسان توفى.
 
 

المحكمة الدستورية العليا

قانون الشهر العقارى

طريق الإيداع بالشهر العقارى


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