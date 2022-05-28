291 رحلة طيران تنقل حجاج باكستان إلى السعودية بدءاً من الثلاثاء

ووفقاً لتقارير الباكستانية، سيؤدي أكثر من 81 ألف باكستاني الحج هذا العام، كما أعلنت المملكة في أبريل الماضي، السماح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، مشددة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم "حفاظاً على صحتهم وسلامتهم".