291 رحلة طيران تنقل حجاج باكستان إلى السعودية بدءاً من الثلاثاء

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية (PIA)، أنها ستبدأ عمليات رحلة حج هذا العام الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى 13 أغسطس المقبل. وفق"سبق".
وأوضح المسؤولون الباكستانيون أن نحو 291 رحلة من 8 مدن باكستانية، هي: " كراتشي، ولاهور، وإسلام أباد، وفيصل أباد، وسيالكوت، ومولتان، وبيشاور، وكويتا"، ستقوم بنقل الحجاج إلى جدة والمدينة المنوّرة.
ووفقاً لتقارير الباكستانية، سيؤدي أكثر من 81 ألف باكستاني الحج هذا العام، كما أعلنت المملكة في أبريل الماضي، السماح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، مشددة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم "حفاظاً على صحتهم وسلامتهم".
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