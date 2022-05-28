19 مجزرا ونقاط ذبح بكفر الشيخ تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

كفر الشيخ - محمد سليمان

يستعد 19 مجزراً بالمدن ونقاط الذبح بعدد من قرى كفر الشيخ، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحي مجانا، بدء من إجراء الكشف على الماشية، لضمان سلامتهم من أي أمراض تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً.

أكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن هناك متابعة جيدة لـ19 مجزراً ونقاط الذبح، لاستقبال الماشية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم كافة الخدمات للجزارين والأهالي، ومن خلال الكشف الظاهري على الماشية، والكشف الطبي على اللحوم لم يتم رصد أي ماشية مصابة بالأمراض.



وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ لـ"اليوم السابع"، أنه في حالة اكتشاف إصابة اللحوم بالأمراض أثناء الكشف عليها بعد ذبح الماشية، يتم تعويض صاحبها، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة من محافظ كفر الشيخ لتوفير كل سبل الراحة للأهالي.



وقال بشار، سيكون هناك متابعة مستمر للمجازر ونقاط الذبح، بتواجد أطباء بيطريين للكشف على الماشية بأنواعها، والإشراف على تقديم كافة السبل لراحة المواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم أو الجمعيات والأفراد، مؤكداً أنه يتم استقبال أضاحي المواطنين مجانا بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وكل الخدمات المقدمة للمواطنين مجاناً بدءا من استقبال الأضاحي وإجراء الكشف البيطري عليها ظاهراً لضمان سلامتها، وخلوها من العيوب، إضافة للشروط الشرعية للأضحية.



وأضاف بشار، نقدم عدد من الخدمات لأهالي المحافظة المترددين على المجزر سواء الكشف الطبي الظاهري على الماشية أو الكشف على اللحوم بعد الذبح، وفي حالة عدم اصطحاب جزار من قبل الأهالي هناك جزارين بالمجزر يذبحون الأضاحي مجاناً، والمجزر به كافة الإمكانيات والمياه متوفرة وهناك أحواض لملئها في حالة انقطاع المياه، ولكن تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشددة لشركة مياه الشرب بعدم انقطاع المياه، وهناك سيارات يمكن تمدنا بها شركة مياه الشرب.