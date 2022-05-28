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15.4 مليار جنيه استثمارات موجهة لهيئة الأبنية التعليمية بخطة العام المالى الجديد

السبت، 28 مايو 2022 08:00 ص
15.4 مليار جنيه استثمارات موجهة لهيئة الأبنية التعليمية بخطة العام المالى الجديد بيان هيئة الأبنية التعليمية
كتب عبد اللطيف صبح

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شهدت الاستثمارات الموجهة لهيئة الأبنية التعليمية قفزة كبيرة خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت مستهدفات خطة العام المالى القادم 2022/2023 نحو 15.4 مليار جنيه، مقارنة بـ11 مليار جنيه بخطة العام الجارى 21/2022، و10.1 مليار جنيه بخطة العام المالى 20/2021.
 
ونستعرض فيما يلى تطور الاستثمارات الموجهة لهيئة الأبنية التعليمية خلال الفترة (17/2018 وحتى 22/20232):
 
- عام 17/2018 بلغت نحو 5 مليارات جنيه.
 
- عام 18/2019 بلغت نحو 6.8 مليار جنيه.
 
- عام 19/2020 بلغت نحو 8.6 مليار جنيه.
 
- عام 20/2021 بلغت نحو 10.1 مليار جنيه.
 
- عام 21/2022 بلغت نحو 11 مليار جنيه – تشمل 4.4 مليار جنيه لـ"حياة كريمة".
 
- عام 22/2023 بلغت نحو 15.4مليار جنيه - تشمل 7.75 مليار جنيه لـ"حياة كريمة".
 
تطور الاستثمارات الموجهة للتعليم
تطور الاستثمارات الموجهة للتعليم
 

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