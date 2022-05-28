14 مخالفة تقودك للحبس بقانون المرور الجديد.. اعرفها

كتب عبد الرحمن سيد

أقر قانون المرور الجديد، الذى لم يتم إقراره حتى الآن، مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف، ومن تلك المخالفات:

1- السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق.

2- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

3- الامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون.

4- ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة.

5- التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

6- اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

7- الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف.

8- تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س.

9- التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.

10 ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى.

11- ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.

12- تفريع حمولة الركاب على الطرق العامة.

13- قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها.

14- استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.