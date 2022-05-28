وكيل "تعليم الوادى الجديد" يتفقد امتحانات الدبلومات وانتظام الطلاب باللجان.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

تفقد الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، سير أعمال الامتحانات التحريرية لطلاب شهادة الدبلوم الفنى بمدرسة موط الثانوية الزراعية المشتركة التابعة لإدارة الداخلة التعليمية، بمرافقة مدير إدارة الداخلة التعليمية.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام الطلاب بلجان سير الامتحانات والتزام الجميع بكافة الضوابط المنظمة للامتحانات.

ووجه وكيل التعليم بضرورة توفير كافة سبل الراحة والأجواء المناسبة أمام الطلاب لمساعدتهم على التركيز وسير الامتحانات بكل يسر وسهولة، معربا للطلاب عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج المشرفة التى نفخر بها جميعا.

وفى ختام الجولة حرص وكيل التعليم بالمحافظة على تفقد مزرعة المدرسة للاطمئنان على العمل حيث بدت المدرسة فى أبهى صورها كأحد المدارس الفنية المتميزة على أرض المحافظة.

وأكد مدير التعليم أن غرفة العمليات بالمديرية انعقدت منذ الصباح الباكر، للوقوف على سير منظومة العمل وانتظام الطلاب بلجان السير الامتحانات، مشيرا إلى المتابعة الوقتية وعن كثب مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بعيدا عن أى قلق أو توتر .

ووجه الشكر والتقدير لمدير عام التعليم الفنى بالمديرية رئيس اللجنة الثلاثية ومديرى الإدارات التعليمية وجميع المعنيين بغرف العمليات لحسن الأداء والدقة فى العمل والحرص الدائم على مصلحة أبنائنا الطلاب.



وكيل التعليم يتفقد امتحانات الدبلومات



وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد امتحانات الدبلومات وانتظام الطلاب باللجان