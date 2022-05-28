وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد عددا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية.. صور

الإسماعيلية _ السيد فلاح

تفقد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم السبت سير أعمال الإمتحانات التحريرية لطلاب شهادة الدبلوم الفنى بمدرسة طلعت حرب التجارية بنين التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية يرافقة إحسان العيادي مدير التعليم الفني بالمديرية، و احمد سيف مدير أمن المديرية، كما تفقد لجنة البنات الصناعية بمدرسة الفاروق عمر الاعدادية بنين، بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط المنظمة للامتحانات، موجهًا بضرورة توفير كافة سبل الراحة والأجواء المناسبة أمام الطلاب لمساعدتهم على التركيز وسير الامتحانات بكل يسر وسهولة معربًا للطلاب عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج المشرفة التي يفخر بها تعليم الإسماعيلية.

ويؤدي 11 ألفا و959 طالبًا وطالبة اختبارات الدبلومات الفنية في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، في 51 لجنة بـ8 إدارات تعليمية، ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب حتى الآن.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية السبت 2022/5/28 وتنتهى يوم الخميس 9 يونيو 2022، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن.



وكيل تعليم الاسماعيلية يتفقد لجان الامتحانات (7)



وكيل تعليم الاسماعيلية يتفقد لجان الامتحانات (8)



وكيل تعليم الاسماعيلية يتفقد لجان الامتحانات (1)



وكيل تعليم الاسماعيلية يتفقد لجان الامتحانات (2)



وكيل تعليم الاسماعيلية يتفقد لجان الامتحانات (3)



وكيل تعليم الاسماعيلية يتفقد لجان الامتحانات (4)



وكيل تعليم الاسماعيلية يتفقد لجان الامتحانات (5)