وزير الطاقة اللبنانى يوقع جدولا استثنائيا لأسعار المشتقات النفطية

إيمان حنا

وقع اليوم وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض جدولاً استثنائياً لأسعار المشتقات النفطية الذي يشمل مادتي الغاز والديزل، على الرغم من أنه يوم عطلة رسمية، وذلك بعد الانخفاض الكبير لسعر صرف الدولار خلال الساعات القليلة الماضية بهدف إعادة التوازن الى السوق النفطي المحلي، والأهم حفاظاً منه على مصالح المواطنين الذين يئنّون تحت وطأة إرتفاع الأسعار قياساً لسعر صرف الدولار .. وفق بيان لوزارة الطاقة بلبنان.

ولن يشمل الجدول سعر البنزين كون سعر هذه المادة يتعلق مباشرةً بسعر صيرفة الذي لم يتأثر بنفس تقلبات سعر صرف الدولار والذي سيصدر عن مصرف لبنان الاثنين المقبل.

وكانت أسعار الوقود قد ارتفعت مؤخرا فى لبنان بشكل غير مسبوق، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 17 ألف ليرة والمازوت 65 ألف ليرة والغاز 33 ألف ليرة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

بلغ سعر البنزين 95 أوكتان 559000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 569000 ليرة، والمازوت 68000 ليرة، والغاز 408000 ليرة.

ومن جهة أخرى، استمر سعر صرف الدولار فى الارتفاع أمام الليرة اللبنانية.