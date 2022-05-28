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وزير التعليم العالى ورئيس جامعة بنها يتفقدان منشآت وتجهيزات الجامعة الأهلية

السبت، 28 مايو 2022 01:06 م
وزير التعليم العالى ورئيس جامعة بنها يتفقدان منشآت وتجهيزات الجامعة الأهلية وزير التعليم العالى ومحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها خلال الجولة
كتب محمد صبحى

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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، منشآت جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ود. جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولفيف من قيادات الجامعة.
 
وخلال جولته، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مكونات مباني الجامعة واطلع على مُعدلات التنفيذ، وأشاد بجودة أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.
 
كما تفقد الوزير مبني الجامعة الرئيسي ومباني الكليات التي تضُم المُدرجات وفصول التدريب والمعامل والمكاتب الإدارية والورش التدريبية المُجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.
 
وقال الدكتور  عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة بنها الأهلية تقع على مساحة 37 فدانًا، وبلغت مُعدلات التنفيذ بها 72%، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، ومن المُقرر أن تُقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، ويضم القطاع الطبي برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، وطب وجراحة الفم، والتكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتكنولوجيا المُختبرات الطبية، والتصوير الطبي)، ويضم القطاع الهندسي برامج (هندسة البناء، وتنسيق حدائق معمارية، وإدارة البناء المُستدام والمباني الخضراء، وتخطيط المدن والأماكن العامة، وتطوير البرامج والتطبيقات، وهندسة الميكاترونكس والأتمتة، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية، واللغويات الحاسوبية، والواقع الافتراضي والمُعزز، وبرنامج هندسة التصنيع / إدارة الإنتاج، والإسكان والتنمية الحضرية، وإدارة المشروعات، وعلم تحليل البيانات)، ويضم قطاع العلوم الإنسانية برامج (تطوير الأعمال، والتسويق الرقمي، والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد الحسابي، وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والعملات الرقمية).
 
الجدير بالذكر أن الزيارة التفقدية جاءت على هامش انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات والذي تستضيفه جامعة بنها بمدينة العبور.
 
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