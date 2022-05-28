والدة الشاب الغارق بالوراق تتعرف على جثته بعد العثور عليها في المنوفية

كتب بهجت أبو ضيف

عثرت أسرة شاب على جثته، بعد غرقه في نهر النيل بالوراق، واختفاء الجثة لمدة 6 أيام، شهدت عمليات بحث مستمرة عنه، حتى تم العثور عليها طافية بنهر النيل في المنوفية، وتم انتشالها ونقلها إلى المستشفى، وتعرفت والدة الشاب على ابنها، وجار إنهاء إجراءات الدفن.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا، يفيد غرق شاب يدعى "يوسف" بنهر النيل في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يدعى "يوسف"، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وخلال محاولة عامل إنقاذه، تعرض للغرق أيضا.

تم إنقاذ جثة العامل بعد ساعات من تعرضه للغرق، واستمرت عمليات البحث عن الشاب "يوسف"، لمدة 6 أيام، حتى تم العثور عليها طافية بنهر النيل في المنوفية، وتم انتشالها.

فور إبلاغ أسرة الشاب، توجهت والدته إلى المستشفى، وتعرفت على الجثة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفن الجثة، وباشرت النيابة التحقيق.