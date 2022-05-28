نقل موقف سيارات الأجرة القديم بجرجا فى سوهاج تمهيدا لإنشاء سوق حضري جديدة.. صور

سوهاج محمود مقبول

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال اجتماعه الأخير مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بالتنسيق مع إدارة المرور، بنقل موقف سيارات الأجرة القديم، إلى " موقف سوهاج الجديد "بشارع " عبد الله النديم "، تمهيدا لإنشاء سوق حضري جديد بموقع الموقف القديم لنقل الباعة الجائلين والقضاء على العشوائيات .

ومن جانبه أوضح عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم نقل مواقف " برديس، خارفة، البربا، المجابرة، كوم اشكيلو، الزنقور، بندار، العسيرات، اسيوط، نجع حمادي"، إلى الموقف الجديد بشارع " عبد الله النديم "، مشيرا إلى أن الموقف الجديد يشمل 16 بايكة، تشمل كل بايكة 6 سيارات بإجمالي 96 سيارة، وذلك ضمن خطة المركز لتخفيف الزحام والتكدس المروري بوسط المدينة، واستغلال موقع الموقف القديم في إنشاء سوق حضري جديد؛ لتسكين الباعة الجائلين، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمدينة .



نقل موقف سيارات الاجرة القديم بجرجا (1)



نقل موقف سيارات الاجرة القديم بجرجا (2)



نقل موقف سيارات الاجرة القديم بجرجا (3)



نقل موقف سيارات الاجرة القديم بجرجا (4)



نقل موقف سيارات الاجرة القديم بجرجا (5)