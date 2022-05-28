نجاح 10 عمليات قسطرة قلبية طوارئ خلال 24 ساعة بمستشفى القلب بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد الدكتور خالد الغربي، رئيس قسم القلب والقسطرة بكلية طب المنيا ومستشفى القلب والصدر بالمنيا الجديدة، نجاح 10 عمليات قسطرة قلبية دقيقة، خلال 24 ساعة، تلك الحالات التي كانت تعانى من جلطات حاده بالقلب، وذلك برعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسام الدين شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي المستشفيات الجامعية.

وقال إن تلك العمليات قام بها كل من الدكتور عمرو سطوحي مدرس واستشاري امراض القلب، والدكتور حازم فراج أستاذ مساعد واستشاري أمراض القلب، وتم إجراء لهم قسطرة طوارئ ضمن مشروع دعامة الحياة.

وأشار إلى أن الحالات العشر التي تم التعامل معهم خلال يوم واحد يُعد إنجاز يُحسب لـ وحدة قسطرة القلب بمستشفى القلب والصدر بالمنيا الجديدة، مقدمًا الشكر لجميع من شاركوا في نجاح المنظومة الطبية والعلاجية المقدمة لجميع المترددين على وحدة القسطرة.