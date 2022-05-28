نتائج النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالقاهرة.. اعرف نتيجتك

كتب سيد الخلفاوى

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتائج النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية على موقع المديرية، وذلك بعد إدخال بيانات الطالب.

وفى سياق أخر أدى اليوم طلبة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة امتحان الدبلومات الفنية التحريرية نهاية العام الدراسي الدور الأول 2022/2021 بجميع أنواعه (صناعي،تجاري ،فندقي ،مهني ) وعددهم 50864 طالب وطالبة في 216 لجنة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية و الأمنية.

وفى سياق أخر أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحاناتهم الخميس الماضى، حيث أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 محافظة القاهرة ، الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2021/2022، يوم 21 مايو القادم واستمرت لمدة 6 أيام