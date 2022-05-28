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مصرع طفل إثر حريق شقة سكنية فى إمبابة

السبت، 28 مايو 2022 11:47 ص
مصرع طفل إثر حريق شقة سكنية فى إمبابة حريق شقة - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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لقى طفل 4 سنوات مصرعه نتيجة لحريق شقة سكنية بشارع إبراهيم علام من كمال حمزة بمنطقة البصراوى بدائرة قسم شرطة إمبابة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفي وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع إبراهيم علام من كمال حمزة بمنطقة البصراوي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه مصرع طفل 4 سنوات جري نقله إلي مستشفي التحرير العام.
 
وتم اتخاذ كافة اللإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

امن الجيزة

حريق شقة

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