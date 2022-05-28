مشروع القطار الكهربائى السريع الأضخم فى تاريخ "سيمنز" منذ تأسيسها.. فيديو

كتب محمد الجالى

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لمشروع القطار الكهربائي السريع في مصر، الأضخم في العالم وفى تاريخ شركة "سيمنز" الألمانية منذ تأسيسها قبل 175 عاماً.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد مراسم توقيع التعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط يبلغ طولها حوالى 2000 كم على مستوى الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخاً للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل ايذاناً ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

ومن جانبه، حرص المستشار الألماني "أولاف شولتس" على الإدلاء بكلمة مسجلة بهذه المناسبة، أكد فيها على أهمية علاقات الشراكة المتينة بين مصر وألمانيا، مشيداً بالقرار الاستراتيجي المصرى بالاعتماد على القطارات السريعة في نقل المواطنين وحركة البضائع، بما سيعزز من مكانة مصر وموقعها التجاري إقليمياً وعالمياً ويجعلها رائدة في تكنولوجيا السكك الحديدية فائقة التطور في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" العالمية عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع مصر في المشروعات التنموية التي صنعت تاريخًا مشرفًا للشركة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر هو الأضخم في تاريخ شركة "سيمنز" منذ تأسيسها قبل 175 عاماً.