اليوم السابع
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السبت، 28 مايو 2022 04:28 م
أكرم القصاص
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مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية بالقدس.. والاحتلال يقتحم جبل المكبر لنزع أعلام فلسطين

السبت، 28 مايو 2022 03:07 م
مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية بالقدس.. والاحتلال يقتحم جبل المكبر لنزع أعلام فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية
أ ش أ

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نظم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، مسيرة استفزازية في طريق باب الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وجددوا اقتحامهم لمنطقة باب الأسباط بالمدينة.

وأدى المستوطنون صلوات تلمودية، وأطلقوا هتافات عنصرية، في محاولة لاستفزاز المقدسيين بحماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وتأتي الاستفزازات عشية "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، التي يعتزم المستوطنون تنظيمها غدًا في مدينة القدس، في ذكرى احتلالها. 


وعلى صعيد متصل، اقتحمت شرطة الاحتلال، اليوم ، بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. 


وانتشر جنود الاحتلال في شوارع البلدة، لمواجهة الشبان الذين رفعوا العلم الفلسطيني استجابة لدعوات رفعه في كافة الميادين، ردًا على "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي يعتزم المستوطنون تنفيذها غدا في شوارع القدس.


ورفرف العلم الفلسطيني أيضًا في حي واد الجوز شمال شرق البلدة القديمة لمدينة القدس، ردًا على "مسيرة الأعلام".


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