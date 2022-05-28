اليوم السابع
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السبت، 28 مايو 2022 02:54 م
أكرم القصاص
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مستشار رئيس الوزراء العراقي: نحقق في معلومات حول اعتقال زعيم داعش

السبت، 28 مايو 2022 02:05 م
مستشار رئيس الوزراء العراقي: نحقق في معلومات حول اعتقال زعيم داعش داعش
أ ش أ

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أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي، أن جهاز المخابرات الوطني يحقق في معلومات تشير إلى احتمالية اعتقال الخليفة الثالث لتنظيم داعش الإرهابي في تركيا.

وقال علاوي ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية، اليوم السبت، إن الخليفة الثالث لداعش معروف باسم "بشار خطاب غزال" وهو عراقي الجنسية، مضيفا أنه يتم التحري عن هذا الأمر من قبل الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أنه في حالة صحة المعلومات حول اعتقال هذا الهدف الكبير يعني زوال التنظيم الإرهابي إقليميا، مؤكدا أن بلاده لديه الآن معلومات متكاملة حول التنظيم.

 


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العراق


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