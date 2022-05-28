مسئولة بالصحة العالمية: إصابات جدرى القرود الحالية قد تكون مجرد بداية

كتبت ــ ريم عبد الحميد

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن إصابات جدرى القرود التى تم رصدها فى الأسابيع الأخيرة فى عدد من الدول بعيدا عن مناطق انتشار الفيروس المعتادة، يمكن أن تكون مجرد بداية، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت سيلفى برياند، مسئولة الاستعداد للأوبئة ومنعها فى المنظمة، إنهم لا يعرفون ما إذا كنا نرى ثمة الجبل الجليدى أم أن هناك العديد من الحالات الأخرى التى لم يتم رصدها فى المجتمعات.

ومنذ أن رصدت بريطانيا أول حالات الإصابة المؤكدة بجدرى القرود فى السابع من مايو، تم تسجيل نحو 200 إصابة لدى منظمة الصحة فى دول بعيدة عن مناطق تفشى الفيروس.

وأوضح المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض والسيطرة، أن عدد 219. وقد تم رصد إصابات جدرى القرود، الذى يتفشى بشكل تقليدى فى عدد من دول غرب ووسط أفريقيا، بشكل مفاجئ فى أكثر من 20 دولة حول العالم، بما فى ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والإمارات العربية المتحدة وحوالى 10 دول أوروبية.

وقالت مسئولة منظمة الصحة العالمية، إنه لا يزال فى المرحلة المبكرة للغاية من الأمر، وأضافت أمام عدد من ممثلى الدول الذين حضروا جمعية الصحة العامة فى جنيف إننا نعرف أنه سيكون هناك مزيد من الإصابات فى الأيام القادمة، لكنها شددت على أنه لا حاجة للذعر.

وقالت إن هذا مرض لا ينبغى أن يشعر الجمهور العام بالقلق، فهو ليس كوفيد أو مرض آخر ينتشر بشكل سريع.