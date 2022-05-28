مركز تغير المناخ بالزراعة: دخول ساخن للصيف قبل بدايته الفلكية بأكثر من 20 يوما

كتبت ـ أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن شهر بؤونة "الشهر العاشر من التقويم المصرى" يدق الأبواب وهناك دخول للصيف الساخن قبل بدايته الفلكية بأكثر من 20 يوما أنه من المتوقع أن ترتفع الحرارة بقيم كبيرة بداية من يوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء "29 - 31 مايو 2022 "في جميع انحاء الجمهورية تكون في أكبر قيم لها في محافظات جنوب الصعيد لتقترب من 43 درجة مئوية .

وأضاف فهيم، أن ما سيقلل من التأثير الحاد للحرارة، أن اتجاهات الرياح في أغلبها شمالية مما يخفف من حدوث الشرد أو الرياح المحملة بالأتربة، ويعمل على تبريد الحرارة آخر النهار ويمنع حدوث تراكم لتأثيرات الحرارة العالية على النباتات ويقلل من تنفس الظلام هادم المادة التى يوجهها النبات للثمار.

وأكد فهيم، أن المانجو وهو أكثر المحاصيل حساسية لارتفاع الحرارة خلال فترة بداية تكون الثمار، ويوصى بتقريب فترات الري وإضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم والرش اليوم بمركبات البوتاسيوم خاصة السليكات ونفس التوصيات للزيتون والموالح.

وينصح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، بضرورة أن تكون الصوب الزراعية جيدة التهوية من جوانب الصوبة الغربية والجنوبية لضمان خروج الهواء الساخن وإعطاء ريات غزيرة في الصباح الباكر .