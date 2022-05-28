اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 05:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مركز تغير المناخ بالزراعة: دخول ساخن للصيف قبل بدايته الفلكية بأكثر من 20 يوما

السبت، 28 مايو 2022 04:37 م
مركز تغير المناخ بالزراعة: دخول ساخن للصيف قبل بدايته الفلكية بأكثر من 20 يوما طقس حار - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن شهر بؤونة "الشهر العاشر من التقويم المصرى" يدق الأبواب وهناك دخول للصيف الساخن قبل بدايته الفلكية بأكثر من 20 يوما أنه من المتوقع أن ترتفع الحرارة بقيم كبيرة بداية من يوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء "29 - 31 مايو  2022 "في جميع انحاء الجمهورية تكون في أكبر قيم لها في محافظات جنوب الصعيد لتقترب من 43 درجة مئوية .
 
وأضاف فهيم، أن ما سيقلل من التأثير الحاد للحرارة، أن اتجاهات الرياح في أغلبها شمالية مما يخفف من حدوث الشرد أو الرياح المحملة بالأتربة، ويعمل على تبريد الحرارة آخر النهار ويمنع حدوث تراكم لتأثيرات الحرارة العالية على النباتات ويقلل من تنفس الظلام هادم المادة التى يوجهها النبات للثمار.
 
وأكد فهيم، أن المانجو وهو أكثر المحاصيل حساسية لارتفاع الحرارة خلال فترة بداية تكون الثمار، ويوصى بتقريب فترات الري وإضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم والرش اليوم بمركبات البوتاسيوم خاصة السليكات ونفس التوصيات للزيتون والموالح.
 
وينصح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، بضرورة أن تكون الصوب الزراعية جيدة التهوية من جوانب الصوبة الغربية والجنوبية لضمان خروج الهواء الساخن وإعطاء ريات غزيرة في الصباح الباكر .
 

بؤونة

الصيف

درجات الحرارة

الصوب الزراعية

اخبار مصر

الزارعة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة