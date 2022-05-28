محافظ قنا يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس المحافظة.. صور

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، بمدارس مدينة قنا " صناعي - زراعي – تجاري وفندقى " ، للعام الدراسى 2021-2022، والتى بدأت اليوم السبت بمادتىّ اللغة العربية ، والتربية الدينية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، رافقه الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والعقيد عمرو عبدالرحيم، قائد المدرسة الفنية العسكرية.

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد لجان مدرسة قنا الفنية الصناعية المتقدمة العسكرية "نظام الـ 5 سنوات"، والتي تضم 17 لجنة بإجمالي 248 طالب ، وتابع الجولة بتفقد لجان مدرسة قنا الثانوية الصناعية بنات ، والتي تضم 25 لجنة بإجمالي 470 طالبة، واختتم محافظ قنا الجولة بزيارة لجان مدرسة قنا الثانوية التجارية بنات، والتي تضم 302 طالبة موزعين على 21 لجنة منها 13 لجنة نظام تعليم " الجدارات ".

واطمأن الداودى، على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وأضاف " خالد " أنه تم تجهيز 50 إستراحة لإقامة المدرسين المنتدبين لمراقبة أعمال الامتحانات، وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التي تضمن للمنتدبين إقامة كريمة.

يُذكر أن نظام تعليم " الجدارات " تم تطبيقه فى مدرستىّ فرشوط الثانوية الزراعية ، وقنا الثانوية التجارية بنات كمرحلة أولى ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو تطوير نظام التعليم الفنى، حيث يعتمد هذا النظام على تنمية مهارات الطلاب، و يتخصص الطالب فى المهارة التى يجيدها على مدار سنوات الدراسة ، ويتم تقييم الطالب عمليا وتحريرياً فى نهاية العام، ويتم منحه شهادتين ، الأولى شهادة الدبلوم، والثانية شهادة إجادة المهارة بما يسهم فى تأهيل الطلاب لسوق العمل، ومن المقرر تطبيق نظام الجدارات فى 20 مدرسة من مدارس التعليم الفنى العام الدراسى المُقبل كمرحلة ثانية، تمهيدا لتعميمه على مستوى جميع المدارس الفنية.



محافظ قنا يتفقد لجان الامتحان (2)



محافظ قنا يتفقد لجان الامتحان (3)