اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد: التحفظ على 78 طن قمح وإحالة صاحبها للنيابة العامة

السبت، 28 مايو 2022 12:56 م
محافظ الوادي الجديد: التحفظ على 78 طن قمح وإحالة صاحبها للنيابة العامة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، التحفظ على 78 طن قمح، وإحالة صاحبها للنيابة العامة، لقيامه بتجميع كميات القمح من المواطنين وتخزينها لصالحه، بعد منحه تفويض من الجمعية الزراعية بغرب الموهوب بالداخلة للتجميع لصالح الجمعية

وأوضح الزملوط أن الإجراء تم وفقًا للقرار الصادر بحظر نقل محصول القمح بين المراكز أو خارج المحافظة، والاقتصار على تجميع المحصول لصالح الجمعيات الزراعية بعد الحصول على تفويض بذلك ، مشددًا على الالتزام بالإجراءات المعلنة لتفادي التعرض للمساءلة القانونية.

 

 


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