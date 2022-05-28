محافظ المنيا: توريد 390 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء الموسم

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد موسم توريد القمح للعام 2022، وذلك بشونة المسيد بمركز العدوة، وجاء ذلك بحضور أحمد خلف رئيس مدينة العدوة، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية.



وأعلن محافظ المنيا، أنه تم توريد 390 ألف طن و89 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.



أشار المحافظ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، مؤكداً على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).



وتابع المحافظ انتظام عمليات توريد القمح ، كما التقي بعدد من المزارعين والتجار ، موجها الشكر لهما للانتظام في التوريد ، كما أشاد المزارعين والتجار بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد وإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، وذلك للحفاظ على الامن الغذائي وتحقيق الصالح العام للمواطنين، واستلام أكبر كمية خلال الموسم الحالي والذي يعد استثنائيا، نظرا للظروف الدولية التي يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.



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