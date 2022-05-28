محافظ الغربية يشهد حفل تكريم وكيل وزارة الصحة عقب بلوغه سن المعاش

الغربيــــة عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بنادي طنطا الرياضي، حفل تكريم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمناسبة بلوغه سن المعاش، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجه محافظ الغربية التحية والتقدير والشكر للدكتور عبد الناصر لما قدمه من عمل جليل خلال فترة عمله بمديرية الصحة في الغربية، حيث شهد القطاع الصحي بالغربية منظومة عمل متكاملة لا سيما خلال فترة جائحة كورونا حيث استطاعت المحافظة بفضل التنسيق الجيد مع المديرية وجامعة طنطا في تخطي الأزمة وما تلاها من حملات مستمرة لتوفير لقاح كورونا للمواطنين، واختتم المحافظ كلمته قائلا " فقدت محافظة الغربية اليوم قيادة ناجحة استطاعت نيل تقدير الجميع فكان هذا الحفل المهيب ".

ومن جانبه وجه حميدة الشكر للمحافظ ولجميع الحضور على ما استشعره من حب وحفاوة فى حفل تكريمه، مشيداً بجهود محافظ الغربية الذي قدم كل التسهيلات طوال فترة خدمته وجعل من كل صعباً يسير، فحققت محافظة الغربية طفرة خلال العامين السابقين في القطاع الصحي، وخاصة خلال جائحة كورونا حيث عبرت المحافظة تلك الأزمة بأقل الخسائر، كما أعرب عن شكره للفريق الطبي والإداري والذي عمل معه طوال تلك الفترة إلى جانب الدعم المستمر من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

كما وجه النائب طلعت عبد القوي، النائب محمود الشامي، النائب أحمد حماد، النائب أحمد دراج، الدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء، الدكتور فتحي فايد نقيب أطباء الأسنان، الدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة والدكتور هشام شيحة، كلمات حب وتقدير للدكتور عبد الناصر معبرين فيهم عن مدى اعتزازهم بالعمل والتعاون معه خلال تلك الفترة.

واختتم اللقاء بإهداء الدكتور طارق رحمي درع المحافظة للدكتور عبد الناصر حميدة تقديرا لما قدمه من جهد وتضحية طوال فترة خدمته متمنياً له دوام التوفيق في حياته المستقبلية ،كما أهدى الحاضرين الهدايا التذكارية لوكيل الوزارة.