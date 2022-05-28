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محافظ البحيرة: تطوير مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون بـ160 مليون جنيه

السبت، 28 مايو 2022 11:42 م
محافظ البحيرة: تطوير مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون بـ160 مليون جنيه اللواء هشام آمنة
أحمد عبد الرحمن

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قال محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة، إن مسار العائلة المقدسة يضم فى جنباته فى محافظة البحيرة نحو 35 كيلومترا مربعا من مسار العائلة، حيث إن محافظة البحيرة بها أربعة أديرة بما يوزاى عشر مسافة مسار العائلة المقدسة.

تابع خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON": إحنا شقينا طرق داخل الجبال فى البحيرة وصولاً للأربعة أديرة".

وأكمل: "بنسهل للناس القادمة للعبادة أو السياحة وهذا الهدف الأساسى من المشروع والرئيس السيسى وجه بسرعة الانتهاء من المشروع وكان هناك دعم كبير من الدولة لدعم الزائرين سواء المسيحين أو السياح ".

وأوضح أن المحافظة بذلت جهداً كبيراً فى هذا المشروع سواء من جهة البنى التحتية أو الكهرباء أو تمديد الطرق وزراعة أشجار من النخيل بواقع 7 آلاف شجرة بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه إضافة إلى الخيمة البانورامية بتكلفة 80 مليون بإجمالى كلى 160 مليون جنيه". كاشفاً أن هذا الإنفاق شمل مساهمة من وزارة السياحة بنحو 25 مليون جنيه و55 مليون جنيه من المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، فضلاً عن 80 مليون جنيه تكلفة الخيمة البانورامية ساهمت بها وزارة السياحة أيضاً.


محافظ البحيرة

رحلة العائلة المقدسة

الاديرة

التنمية المحلية


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