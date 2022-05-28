جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة رئيسه رشاد العليمى بحضور نواب رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، النواب طارق صالح، وسلطان العرادة، وعثمان مجلي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واطلع العليمي ونوابه على تقارير بشأن الوضع العسكري والاقتصادي، إضافة إلى مستجدات المفاوضات الجارية لإنهاء حصار الحوثيين عن مدينة تعز، والمحافظات الأخرى.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، حول خروقات المليشيا الحوثية للهدنة الأممية على مختلف الجبهات، حيث أكد مجلس القيادة في هذا السياق "التزام ضبط النفس بما يخدم استمرار الهدنة الأممية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فرضتها المليشيات الحوثية على أبناء الشعب اليمني".



وفي سياق آخر، استمع المجلس، إلى إحاطة من نائب رئيس مجلس القيادة عثمان مجلي، حول جهود الفريق الاقتصادي الحكومي المتواجد في السعودية، بمشاركة قيادة البنك المركزي اليمني، من أجل استيفاء المتطلبات اللازمة لاستيعاب التعهدات المالية المقدمة من المملكة والإمارات العربية المتحدة.



كما استمع المجلس، إلى إحاطة من عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي، بشأن مستجدات المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، حول فتح معابر تعز، وغيرها من المدن اليمنية الأخرى، حيث تتعنت جماعة الحوثى في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة.