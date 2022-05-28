اليوم السابع
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مايا مرسى: الدولة المصرية حرصت على النهوض بصحة المرأة فى المبادرات الرئاسية

السبت، 28 مايو 2022 06:08 م
مايا مرسى: الدولة المصرية حرصت على النهوض بصحة المرأة فى المبادرات الرئاسية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بالمجلس القومى للمرأة، تدوينه بمناسبة اليوم الدولى للعمل من أجل صحة المرأة، والذى يوافق 28 مايو. 

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، إن الأوبئة والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم حالياً كان لها تأثيرا كبيرا على رفاهية وصحة المرأة الجسدية والنفسية بنسـب متفاوتـة فى مصـر والعـالـم كـمـا كان لها تأثير على الحقوق الإنجابية، والعنف ضد المرأة.

وتابعت: يعد الحفاظ على صحة المرأة هو العامل الأساسى للحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها العمـود الأساسى التى ترتكـز عـليـه هـذه الأسرة وبالتالى تماسك المجتمع ككل.

وأكدت الدكتور مايا مرسى: من هنا كان اهتمام الدولة المصرية بالنهوض بصحة المرأة، حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعـم صـحـة المـرأة المصريـة التى استفاد منهـا ملاييـن من السيدات خلال السنوات الماضية وتواصل جهودها لتوفير الأمان للمرأة المصرية وكامـل أسـرتها.

 
 
تدوينة القومى للمرأة
تدوينة القومى للمرأة

 


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المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

اليوم الدولى لصحه المراه

صحه المراه


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