لصوص كابلات التليفونات الأرضية بمنطقة روض الفرج: "نسرقها بأسلوب القص"

كتب محمود عبد الراضي

اعترف أفراد عصابة بسرقة كابلات التليفونات الأرضية التابعة لإحدى شركات الاتصالات من داخل إحدى الكبائن في منطقة روض الفرج بالقاهرة، وذلك بأسلوب القص.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، قيام مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم سيارة ربع نقل بسرقة كابلات التليفونات الأرضية التابعة لإحدى شركات الإتصالات من داخل إحدى الكبائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) وبحوزتهم (سيارة قيادة أحدهم "مستأجرة" – عدد 25 قطعة من الكابلات النحاسية الخاصة بالتليفونات الأرضية – جوال بداخله 2منشار حدادى) حال قيامهم بسرقة كابلات خطوط التليفونات الأرضية بأسلوب "القص" باستخدام الأدوات المضبوطة، وتحميلها على السيارة المضبوطة بحوزتهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التصرف فى الكابلات المستولى عليها بالبيع كخردة، فتم حبس المتهمين.