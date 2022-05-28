لجنة عاجلة من العلاج الحر بالغربية لفحص مستشفى بطنطا بعد سقوط الأسانسير

وجهت مديرية الصحة بالغربية لجنة عاجلة من إدارة العلاج الحر للنزول لمستشفى خاص بمنطقة العجيزى أول طنطا، لفحص المستشفى وإجراءات الأمن والسلامة بعد سقوط أسانسير المستشفى بداخله 5 أشخاص وإصابتهم بإصابات طفيفة.

وقال مصدر طبى مسئول بمديرية الصحة لـ اليوم السابع أن اللجنة ستفحص المستشفى جيدا وفحص إجراءات الأمن والسلامة، مؤكدا أنه حال رصد أى مخالفات سيتم إصدار قرار بالغلق فورا لحين تلافى السلبيات.

وكان قد أصيب 5 أشخاص بإصابات طفيفة إثر سقوط أسانسير مستشفى خاص بمنطقة العجيزى أول طنطا، وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط أسانسير مستشفى خاص بمنطقة العجيزى.

وانتقلت سيارتى إسعاف وقوات الدفاع المدنى، وتبين سقوط الأسانسير بشكل مفاجئ وبداخله 5 أشخاص، وأسفر الحادث عن إصابتهم بإصابات طفيفة، وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.