كلب يعقر 25 شخصا بطوخ.. والصحة: تلقوا المصل جميعا وتماثلوا للشفاء

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة في محافظة القليوبية، أن مستشفى طوخ المركزي استقبل 25 شخصًا أصيبوا إثر عقر كلب مسعور، مشيرا إلى أنه جرى تقديم كافة الإسعافات الأولية لجميع المصابين وأخذ المصل، وجرى استكمال إجراءات تناولهم المصل بمستشفى حميات بنها، وجرى إخطار الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على حياة الأهالي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى استقبال تلك الحالات بمستشفى طوخ وصرحوا بأنهم تعرضوا لعقر كلب مسعور، وجرى إبلاغ الطب البيطري لإعداد حملات لضبط الكلب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن كلب مسعور عقر عددا من الأشخاص بطوخ في محافظة القليوبية، وجرى انتقالهم للمستشفى واتخاذ اللازم حيالهم.