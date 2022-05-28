كتبوا الكتاب ومات قبل الفرح..عروس عامل دليفرى: شجعته ينزل وراح ما رجعش (فيديو)

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، مع زوجة عامل الدليفري، ضحية السير عكس الاتجاه، الذي تسبب قائد سيارة ملاكي في مصرعه، أعلى كوبري القصبجي في منطقة المنيب بالجيزة، خلال توصيل الضحية أحد الطلبات لعميل بالمطعم، الذي يعمل به، وكشفت خلال البث المباشر تفاصيل مصرع زوجها "عمر" خلال عمله في توصيل الطلبات، على يد قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه، وأشارت إلى أنه تم كتابة الكتاب على الضحية رابع أيام عيد الفطر الماضي، وكانت تستعد لإقامة حفل الزفاف الشهر القادم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب في حادث تصادم بمنطقة المنيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أنه خلال قيادة شاب دراجة بخارية، أثناء عمله في توصيل الطلبات "دليفري "، فوجىء بسيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه تصطدم به، مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بأنحاء جسده، ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تمكن رجال المباحث من القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.