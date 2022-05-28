قطع المياه اليوم عن قرى غياضة الشرقية ببنى سويف بسبب أعمال التطهير والتعقيم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى وتوابع الوحدة المحلية بغياضة الشرقية التابعة لمركز ببا، وذلك اليوم السبت 28 مايو الجارى، اعتباراً من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 8 مساءً، وذلك للقيام بأعمال التطهير والتعقيم الدوري لمحطة مياه الشرب بغياضة.
وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا لأعمال التطهير والتعقيم اللازمة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة والجودة المطلوبة، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.
قطع المياه اليوم عن قرى غياضة الشرقية ببنى سويف بسبب أعمال التطهير والتعقيمالسبت، 28 مايو 2022 04:00 ص
قطع المياه - أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى وتوابع الوحدة المحلية بغياضة الشرقية التابعة لمركز ببا، وذلك اليوم السبت 28 مايو الجارى، اعتباراً من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 8 مساءً، وذلك للقيام بأعمال التطهير والتعقيم الدوري لمحطة مياه الشرب بغياضة.
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