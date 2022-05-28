اليوم السابع
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غلق وتشميع 10 منشآت طبية تعمل بدون ترخيص فى دمياط.. صور

السبت، 28 مايو 2022 11:38 ص
غلق وتشميع 10 منشآت طبية تعمل بدون ترخيص فى دمياط.. صور الشئون الصحية بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، بقيادة الدكتورة سارة العوضي، ومشاركة رؤساء أقسام العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمرور على عدد إجمالي 85 منشأة طبية من مستشفيات خاصة ومراكز تجميل وجلدية ومراكز علاج طبيعي وأسنان وعيادات تخصصية ومعامل خلال الاسبوع الماضي، وذلك للتأكد من تحقيق كافة الاشتراطات الطبية طبقا لقانون 51 لعام 1981 والمعدل 153 لعام 2004 

تم التأكد من استيفاء منظومة النفايات الطبية وكيفية التخلص منها وتم تحريز عدد 25 انذار لانتهاء عقود النفايات بالمنشآت، 

وتم غلق وتشميع عدد 10 منشآت طبية لإدارتها بدون ترخيص وتفعيل منظومة النفايات الطبية

ويأتي ذلك فى إطار حرص مديرية الصحة على التأكد من تحقيق الاشتراطات الصحية ومعايير مكافحه العدوى والجودة بالمنشآت الطبية الغير حكومية، وذلك حرصا على صحة المواطنين.

حملة للشئون الصحية بدمياط (2)
حملة للشئون الصحية بدمياط (2)

 

حملة للشئون الصحية بدمياط (3)
حملة للشئون الصحية بدمياط (3)

 

حملة للشئون الصحية بدمياط (1)
حملة للشئون الصحية بدمياط (1)

 

 


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