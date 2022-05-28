غرفة الجلود: وفد يسافر إلى إيطاليا للاشتراك فى أكبر معرض للصناعات الجلدية

كتب - إسلام سعيد

كشف محمد مهران رئيس شعبة الجلود فى الغرفة التجارية، أن وفدا يزور إيطاليا للاطلاع على المنتجات الجديدة فى معرض "جاردا" للمصنوعات الجلدية خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2022 والذى يعتبر الأكبر فى العالم، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى دائما للتواصل مع كبار المصنعين من الدول المختلفة للتعرف على كل ما هو جديد فى مجال الصناعات الجلدية بالعالم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أزمة سلاسل التوريد العالمية التى نتجت عن جائحة فيروس كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى ارتفاع أسعار الكيماويات التى تدخل فى الصناعات الجلدية بنسبة 40 % خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى ينعكس على المنتج النهائي.

وأوضح أن الكيماويات التى تدخل فى الصناعات الجلدية المختلفة يجب أن يتم العمل على تصنيعها محليًا وذلك للحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة وتخفيف الضغط على الجنيه، الأمر الذى يخلق ميزة نسبية وتنافسية للإنتاج الوطني.

وقال محمد مهران، إن الصناعات الجلدية كغيرها من الصناعات تضررت مؤخراً من ارتفاع الأسعار، لذلك نشهد تراجعات فى البيع، الأمر الذى خلق عبئ على القطاع، لكن هناك محاولات دائمة لاستيعاب الموقف والتعامل بقدر المستطاع مع المشكلات التى تواجه القطاع، عبر السعى إلى فتح الأسواق الجديدة وفق الرؤية الحكومية للنهوض بالصادرات المصرية فى كافة القطاعات الإنتاجية ومنها بالتأكيد قطاع الصناعات الجلدية بوصفه أحد القطاعات التى تملك ميزة وقيمة مضافة.