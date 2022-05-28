غدا.. العقلاء فى حفل فني جديد لكورال الأطفال بأوبرا الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في السادسة من مساء غدا الأحد، حفلا فنيًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية لكورال أطفال أوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار تدريب توزيع موسيقي الفنان أيمن مصطفى، وتريب وتصميم استعراضات الأغاني الفنانة ندى غالب، و الفنانة شمس إبراهيم.

يقدم الكورال بالفاصل الأول من الحفل مجموعة متنوعة منها طلعت يا محلى نورها، في الكتب قرينا، حلوة يا زوبة، جرس الفسحة، الشمس البرتقالي، أنا عندي بغبغان، أي والله.

وبالفاصل الثاني يقدم أطفال الفرقة "أوبريت العقلاء" الذى قدمه الفنان إسماعيل ياسين بمشاركة مجموعة من الفنانين، ضمن أحداث فيلم «المليونير»، وهو محاكاة ساخرة لكل من نابليون بونابرت، الإمبراطور نيرون، و عنترة بن شداد، وفكرة وكلمات أبو السعود الإبيارى، والحان عزت الجاهلى.

يشار إلى أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية قرد تأسس في الموسم الفني لعام 2009 ,وقدم مجموعة من الأوبريتات الفنية الناجحة للأطفال منها: «الدندورما، الليلة الكبيرة، العقلاء»، وتتميز حفلاته بالإقبال الجماهيري الكبير من مختلف الأعمار.



دار الأوبرا المصرية اثناء تقديم كورال الاطفال (3)



دار الأوبرا المصرية اثناء تقديم كورال الاطفال (1)