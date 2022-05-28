طقس الإسماعيلية الآن.. ارتفاع شديد فى درجات الحرارة والعظمى 36 وسيولة مرورية.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس في المحافظة، اليوم السبت، حيث تشهد "عروس القنال"، اليوم ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 20 والعظمى إلى 36 درجة، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وبورسعيد الصغرى 21 والعظمى 31، ودمياط الصغرى 20 والعظمى 28، والزقازيق الصغرى 21 والعظمى 35، والإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 36، والسويس الصغرى 21 والعظمى 35، والعريش الصغرى 19 والعظمى 29 درجة.



طقس الإسماعيلية الآن (1)



طقس الإسماعيلية الآن (2)