اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط عصابة تسرق ماكينات الرى بدمياط

السبت، 28 مايو 2022 11:19 ص
ضبط عصابة تسرق ماكينات الرى بدمياط ماكينة ري- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ماكينات الرى بدمياط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى، مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفر البطيخ مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة – 2 مركبة "تروسيكل") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم "11" واقعة بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ ، وأرشدوا عن المسروقات (11 ماكينة رى) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

سرقة

جرائم

جرائم السرقة

أخبار الحوادث

القبض على عصابة سرقة ماكينات المياه


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة