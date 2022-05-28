صيد السمك على شط إسكندرية "مزاج".. الناس كلها "مبسوطة" بالجو الجميل.. لايف وصور

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية، حيث تشهد المحافظة ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة وسطوعا كاملا للشمس وهروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش .

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة ارتفاع بدرجات الحرارة خلال بداية الأسبوع وتستمر لمدة 7 ايام على محافظات الجمهورية.

يذكر ان استعادت محافظة الإسكندرية ورفعت درجة الاستعداد لاستقبال فصل الصيف ، واجتمع اللواء جمال رشاد -وكيل الوزارة- رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعمال الشواطئ المعينين للعمل علي الشواطئ المجانية والعامة (عمال شماسي ومحصلين وعمال نظافة ومنقذين ومسعفين ).



هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش (2)



هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش (3)



هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش (4)



هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش (5)