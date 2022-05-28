اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صيد السمك على شط إسكندرية "مزاج".. الناس كلها "مبسوطة" بالجو الجميل.. لايف وصور

السبت، 28 مايو 2022 11:55 ص
صيد السمك على شط إسكندرية "مزاج".. الناس كلها "مبسوطة" بالجو الجميل.. لايف وصور هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على كورنيش الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية، حيث تشهد المحافظة ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة وسطوعا كاملا للشمس وهروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش .

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة ارتفاع بدرجات الحرارة خلال بداية الأسبوع وتستمر لمدة 7 ايام على محافظات الجمهورية.

يذكر ان استعادت محافظة الإسكندرية ورفعت درجة الاستعداد لاستقبال فصل الصيف ، واجتمع اللواء جمال رشاد -وكيل الوزارة- رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف  بعمال الشواطئ المعينين للعمل علي الشواطئ المجانية والعامة (عمال شماسي ومحصلين وعمال نظافة ومنقذين ومسعفين ).

هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش (2)
هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش (2)

 

هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش (3)
هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش (3)

 

هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش (4)
هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش (4)

 

هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش (5)
هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش (5)

 

هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش (1)
هروب المواطنين للشواطئ وصيد السمك على الكورنيش (1)

 

 

 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شواطىء الاسكندريه


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة