صيانة وإصلاح 155 كشاف إنارة على الطرق الرئيسية ورفع 300 طن قمامة بالمحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، في بيان له، أن مركز المحلة، يشهد العديد من الأعمال الخدمية المقدمة للمواطنين، من خلال أعمال النظافة وإنارة الطرق وإصلاحها، والاهتمام بصحة المواطنين، تحت إشراف المحاسب سعد نصر، والمهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وأضاف أنه تم تركيب وإصلاح وصيانة 21 كشاف إنارة على طريق سامول / دمتنو / الشامي، و22 كشاف إنارة بطريق المحلة / دمرو و17 كشاف اناره بشوارع قرية صفط تراب و35 كشاف اناره بدايه من الطريق الدائري حتى قريه السجاعيه و قد تم الانتهاء من حوالي 60عامود اناره بطريق المحلة / بشبيش.

كما رفعت الوحدات المحلية 300 طن قمامة خلال يومين شملت الطرق الرئيسية ومداخل القرى و أمام المدارس و المصالح الحكومية والوحدات الصحية و جسور الترع ومتابعة عمل متعهدي جمع القمامة بالقرى.

وفى نطاق الوحدة المحلية العامرية تم اصلاح و صيانة طريق المحلة / قطور نتيجة لأعمال الحفر الخاصة بالمرافق ( توصيل الغاز الطبيعى ) و تم وضع طبقه من الحصو بالفجوات الموجودة بالطريق لتمهيده وإصلاحه.

وفى إطار مبادرة عينك فى عينينا تم تسليم 322 نظاره طبيه بالمجان للمواطنين الذين تم الكشف عليهم خلال المبادرة التى أقيمت منذ عدة أيام بقرية شبرابابل و تم التواصل مع المواطنين الذين سيتم إجراء عمليات مجانيه لهم لتحديد المواعيد.