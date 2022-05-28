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شولتس: من المهم التفكير فى الجوانب الأخلاقية لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا

السبت، 28 مايو 2022 07:00 ص
شولتس: من المهم التفكير فى الجوانب الأخلاقية لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا مستشار ألمانيا أولاف شولتز
وكالات

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اعتبر المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه من المهم التفكير في الجوانب الأخلاقية لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال شولتس، متحدثا يوم الجمعة، في شتوتغارت: "يثير ذلك أسئلة صعبة ذات طابع سياسي وأخلاقي وشخصي... الكل يناقشها بنشاط".

وأوضح المستشار الألماني عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة: "السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان من الممكن هزيمة العنف باستخدام العنف، وما إذا كان من الممكن إحلال السلام فقط بالتخلي عن الأسلحة".

وبحسب قوله، "من الضروري احترام وجهات النظر المختلفة"، لكن في الوقت نفسه، اتخذت ألمانيا قرارا واضحا "بالانحياز إلى جانب أوكرانيا".

وأكد شولتس أن ألمانيا مستعدة لدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وقال المستشار الألماني: "نحن نضمن أننا سنقدم الدعم لأوكرانيا، ماليا وإنسانيا وبتوريد الأسلحة. وسنفعل ذلك طالما كان هذا ضروريا".


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