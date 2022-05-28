شخص يعمل فى محل بمنطقة الساحل نهارا ويسرقه ليلا.. ويعترف: كنت محتاج فلوس

كتب محمود عبد الراضى

اعترف عامل في محل قطع غيار سيارات بالساحل بسرقته، حيث كسر "الدرج" واستولى على الأموال مبررا جريمته بمروره بضائقة مالية.

تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (صاحب محل لقطع غيار السيارات - كائن بدائرة القسم) بإكتشافه كسر درج المكتب الخاص به وسرقة مبلغ مالى من داخله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بالمحل المشار إليه - مقيم بمحافظة المنوفية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالمحل عمله ، فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك تمكن من الدخول وكسر الدرج الخاص بالمكتب بإستخدام "آلة حادة" والاستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه)، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، فتم حبس المتهم.