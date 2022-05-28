اليوم السابع
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"شباب كفر الشيخ" تنظم مسابقة رياضية لتنس الطاولة للطلائع بالإرادة والتحدى.. صور

السبت، 28 مايو 2022 03:42 م
"شباب كفر الشيخ" تنظم مسابقة رياضية لتنس الطاولة للطلائع بالإرادة والتحدى.. صور جانب من المسابقة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، المسابقه الرياضيه في تنس الطاولة للنشء من عمر 12 حتى 16 سنة، بنادي الإرادة والتحدي بمشاركه اللاعبين الصاعدين على مستوى الإدارات الفرعية، من منطلق حرص مؤسسة شباب كفر الشيخ على إعداد جيل من الأبطال الصغار من خلال تقديم المنافسات الرياضية المتعددة لبناء قدراتهم البدنية وإكسابهم المهارات الفنية .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن رياضة تنس الطاولة رياضة تشتهر بقدرتها على بناء عضلات قوية للاعبيها من الجنسين و تعزز الثقة بالنفس، وتعمل على تقوية العضلات و العظام، وعلى تعزيز صحة القلب ،  تعزيز المناعة وحماية الجسم من الأمراض ، تحسين كمية الأوكسجين بالجسم وهي الأساسيات لبناء البطل الصغير ، مشيراً إلى أنه يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر وظهرت بطريقتها الحديثة لأول مرة في انجلترا عام 1890 أسسها البريطاني جيمس جيب.

وأضاف محروس أقيمت مسابقة تنس الطاولة بين المشاركين من مراكز شباب المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، تابع التنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة الطلائع تنفيذ فريق عمل الإدارة ، تحكيم كابتن محمود سلطح.

المشاركون في المسابقة
المشاركون في المسابقة

 

شباب ورياضة كفر الشيخ تنظم مسابقة تنس الطاولة
شباب ورياضة كفر الشيخ تنظم مسابقة تنس الطاولة

 

مسابقة تنس الطاولة
مسابقة تنس الطاولة

 

 


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