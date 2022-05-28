شاهد توافد كبار العائلات وانطلاق صلح أبناء العمومة بقرية إدفا فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

انطلقت مراسم الصلح بين عائلتي "منصور" وعبدالنبى عبد العزيز بقرسة إدفا بمحافظة سوهاج، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحكمدار المديرية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب، والعمد والمشايخ، وكبار عواقل العائلات، وطرفى الخصومة الثأرية.

وتوافد المئات من أهالي قرية إدفا والقرى المجاورة من أجل المشاركة في الصلح وأن يكونوا شهداء على العائلتين أثناء تقديم الكفن والقسم على كتاب الله أن يكون الصلح نهائيا ولا رجعة فيه.

وتتم مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة "الكفن"، وأداء قسم قسم الصلح.

وأسفرت جهود مديرية امن سوهاج ولجنة المصالحات من خلال التواصل المستمر والدفع بالحكماء من القرية وأعضاء مجلس النواب ولجنة المصالحات وعواقل العائلتين والعائلات الأخرى بذات الناحية إلى عقد جلسة صلح نهائى بينهما حيث أتفق الطرفان على عقد جلسة صلح اليوم السبت بسرادق يقام بقطعة أرض فضاء بذات الناحية والقسم على كتاب الله ان يكون صلحا جديا ونهائيا للنزاع القائم بينهما.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر 2021 بوقوع مشاجرة داخل حدود أراضي المملكة العربية السعودية بين س . م . خ 35 سنة ينتمى لعائلة منصور وطاهر . ع . ع . ك 33 سنة ينتمى لعائلة عبدالنبى عبدالعزيز الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بناحية قرية إدفا دائرة مركز سوهاج نتج عن المشاجرة مقتل الاول ومازال الثانى قيد الحبس على ذمة القضية بالمملكة العربية السعودية.



مراسم الصلح بين عائلتي منصور وعبدالنبى عبد العزيز بسوهاج (1)



مراسم الصلح بين عائلتي منصور وعبدالنبى عبد العزيز بسوهاج (2)



مراسم الصلح بين عائلتي منصور وعبدالنبى عبد العزيز بسوهاج (3)



مراسم الصلح بين عائلتي منصور وعبدالنبى عبد العزيز بسوهاج (4)



مراسم الصلح بين عائلتي منصور وعبدالنبى عبد العزيز بسوهاج (5)



مراسم الصلح بين عائلتي منصور وعبدالنبى عبد العزيز بسوهاج (6)



مراسم الصلح بين عائلتي منصور وعبدالنبى عبد العزيز بسوهاج (7)



مراسم الصلح بين عائلتي منصور وعبدالنبى عبد العزيز بسوهاج (8)